Nino Varon 82’lik bir delikanlı. Türkiye’deki pop müziğinin mimarı. Kimleri keşfedip el vermedi ki. Kayahan’lar, Nilüfer’ler, Tanju Okan’lar, Ajda Pekkan’lar… Ve daha pek çok pop müzik efsanesi. Kendisi hem dört dörtlük bir prodüktör, hem bugünün tabiriyle bir “imaj meykır”, hem besteci ve söz yazarı. Ama Varon’un aşık olduğu bir sanat da resim. Yıllardan beri müziğin yanında müthiş resimler yapıyor sergiler açıyor. Tuvale yansıttığı resimler dışında, şişeler üzerine de resimler yapıyor.

Bu yakında büyük ustanın Galeri Duende Kalamış’la “Müzik Arası Resimler” adında bir sergisi var. Sergi müthiş bu keyifli bu mekanda 9 Kasım’a kadar sürecek. Serginin küratörü ise Emine Özkarslıoğlu. Bakın küratör Emine Hanım bu sergiyi ve bu sergiyi diğerlerinden ayıran özellikleri, Varon’un ressamlığını nasıl anlatıyor:

“Galeri Duende Kalamış’ta bulunan, içinde bir bistroyu da barındıran, birçok sanatçının sergilerine ev sahipliği yapmış ve kültür-sanat etkinliklerine devam eden bir sanat galerisidir. Bu galeri bünyesinde küratör olarak, ulusal ve uluslararası birçok sanatçıyla çalışma fırsatı buldum ve sergilerini gerçekleştirdim.

Ancak Nino Varon ile çalışmak benim için ayrı ve özel bir deneyim oldu. Çünkü Varon, Türkiye müzik tarihinde hepimizin duygularına dokunmuş şarkıların bestelerine imza atmış bir sanatçıdır. Müzisyenliğinin yanı sıra —kendisi bunu kabul etmese de— aynı zamanda bir ressamdır. İstanbul’u, adaları, yelkenlileri ve vapurları resmettiği tablolarında müziğini adeta tuvale aktarıyor; yaşayan eserleriyle bizlere duygularını hissettiriyor.

Serginin adını ‘Müzik Arası Resimler’ koydum. 60 seçkiden oluşan bu sergide, tuval üzerine akrilik ve duralit üzerine muhtelif kalemlerle yapılmış yelkenli resimleri yer alıyor. Nino’nun ve benim en beğendiğimiz siyah-beyaz eskiz çalışmaları da bu sergide bulunuyor. İstanbul’u en güzel haliyle anlatan yelkenliler ve vapurlar, izleyiciyi görsel bir yolculuğa çıkarıyor. Sergimiz 9 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. Sergi süresince Nino Varon’u da Duende Kalamış’ta görüp sohbet etme şansına sahip olabilirsiniz. Tüm sanatseverleri bekliyoruz.”

Nino Varon ise sergisini şu sözlerle anlatıyor: “Ben her ne kadar bir müzik adamı bir prodüktör, bir besteci ve bir şarkıcı olsam da içimde yıllardır müzik kadar resim aşkı da var. Bu sergi bir müzik adamının hayal gücünün ürünü. En az bestelerim kadar titizlikle çalıştığım resimler bunlar. Tüm sanatseverleri sergime bekliyorum.”

Göksan Göktaş