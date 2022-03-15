XSights Araştırma’nın Marketing Türkiye için yaptığı araştırma sonuçları yayınlandı. Online olarak gerçekleştirilen ‘En Sevilen Marka Yüzleri Araştırması’na 600 kişi katıldı. Katılımcıların 56,4’ünü kadınlar, yüzde 43,6’sını ise erkekler oluşturuyor.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ve farklı kategorilerde yapılan araştırmanın sonuçları ise dikkate değer.

Reklamlarda en çok oynaması istenilen isim: Tarkan

“Reklamlarda en çok kimi bir marka yüzü olarak görmekten hoşlanıyorsunuz ya da hoşlanırsınız?” sorusuna en çok verilen yanıt, uzun süre sonra Trendyol ile işbirliği yapan Megastar Tarkan oldu. Reklamlarda en çok görülmek isteyen ikinci isim ‘Yasak Elma’nın yıldızı Eda Ece olurken, üçüncü isim Haluk Levent olarak seçildi.

En sevilen marka yüzü şarkıcı: Haluk Levent

En sevilen Marka Yüzü Şarkıcı kategorisinde ise en çok verilen isim yüzde 30,7 ile Haluk Levent oldu. En sevilen marka yüzü şarkıcı olarak seçilen ikinci isim Tarkan olurken ‘Özgür Kız’ kampanyasıyla akıllara kazınan Nil Karaibrahimgil üçüncü olarak seçildi.

En Sevilen Marka Yüzü Kadın Oyuncu: Pınar Deniz

En Sevilen Marka Yüzü Kadın Oyuncu kategorisinde en çok ismi verilen oyuncu ise ‘Yargı’ dizisiyle performansı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Pınar Deniz oldu. En fazla ismi verilen ikinci isim Lays ile olan işbirliğiyle ekranlara gelen Demet Evgar olurken üçüncü isim ise L’Orelal Paris’in yüzü olan Fahriye Evcen oldu.

En Sevilen Marka Yüzü Erkek Oyuncu: Kenan İmirzalıoğlu

En Sevilen Marka Yüzü Erkek Oyuncu kategorisinde katılımcılardan en fazla oy alan isim Kenan İmirzalıoğlu oldu. Aynı kategoride çok oy alan ikinci isim Engin Akyürek olurken üçüncü isim ise Burak Özçivit oldu.