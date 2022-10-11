Çaya hak ettiği değeri vermek ve Anadolu’dan bir dünya markası çıkarmak üzere yola çıkan Türk çay markası Lazika, tamamen el ile toplanan ve el ile işlenen yeşil çayıyla bu hedefini gerçekleştiriyor.

100’ün üzerinde kadın tarafından mayıs ayında ilk hasatta elle toplanan 2,5 yapraklardan elde üretilen yeşil çaylar Amerika, Almanya, Fransa, Dubai, Rusya ve İngiltere’ye ihraç ediliyor.

2022’de üretim beş kat arttı

022 yılında üretimini beş kat artıran Lazika’nın yeşil çay ekstrakt oranı ise yaklaşık yüzde 43. Dünya standartlarına göre oldukça yüksek bir orana sahip olan Lazika, Japonya ve Çin’in en iyi yeşil çaylarıyla hem lezzet hem de fayda olarak rekabet ediyor.

İnsana ve doğaya iyi gelmek amacıyla lezzetli çaylar üreten Lazika’nın yeşil çaylarının ambalajlarında çevre dostu çözümler kullanılıyor. Çaylar, doğada çözülebilen PLA bazlı 18 adet piramit poşetlerde sunuluyor.