Türkiye’nin 10’uncu yılını kutlayan Spotify, en çok dinlenen sanatçı, şarkı ve podcastleri derledi. Spotify verilerine göre Türkiye’de son 10 yılın en çok dinlenen şarkıları belli oldu. Hip hop müzik türünün özellikle 2017’den itibaren yükselişe geçtiği gözlemlendi. Listede 2004 yılında piyasaya çıkan ünlü bir şarkı da yer alıyor. İşte son 10 yılın en çok dinlenen şarkıları…

10. Paparazzi- Uzi

Türk rap sanatçısı ve söz yazarı Uzi ya da gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya’nın Paparazzi adlı şarkısı Türkiye’nin son 10 yılda en çok dinlenen şarkılar listesinde.

9. Uzunlar – V1 – Evdeki Saat

Evdeki Saat’in, Avrupa Müzik etiketiyle yayımlanan “Uzunlar V1” isimli şarkısı listede 9. sırada.

8. Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz

Mabel Matiz ve Mert Demir’in çıkardığı ‘Antidepresan’ bir dönem herkesin diline dolanmıştı. Şarkı listede 8. sırada.

7. Gitme – Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin

Dolu Kadehi Ters Tut ve Sedef Sebüktekin düeti olan “Gitme” şarkısı 7. sırada.

6. Bir Derdim Var – Mor ve Ötesi

1995’te Harun Tekin (vokal & gitar), Alper Tekin (bas), Derin Esmer (vokal & gitar) ve Kerem Kabadayı (davul) tarafından İstanbul’da kurulan Mor ve Ötesi grubunun klasik haline gelmiş şarkısı Bir Derdim Var listede 6. sırada. Şarkı 2004 çıkışlı ancak son 10 yıl boyunca en çok dinlenen şarkılar arasında yer alacak kadar çok dinlenmiş.

5. Arasan da – Uzi

Uzi’nin bir başka şarkısı yine listede! “Arasan da” adlı şarkı Türkiye’nin son 10 yılda en çok dinlenen şarkılar listesinde.

4 . Dinle Beni Bi’ – Yüzyüzeyken Konuşuruz

Mayıs 2011’de Engin Sevik ve Kaan Boşnak tarafından kurulmuş olan Yüzyüzeyken Konuşuruz, “Dinle Beni Bi” adlı şarkıyla 4. sırada.

3. Aşkın Olayım – Simge

‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla Galatasaray taraftarlarının gözdesi haline gelen ve şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi ile şarkı söyleyen Simge Sağın, Türkiye’nin son 10 yılda en çok dinlenen şarkılar listesinde 3. sırada.

2. Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN

Son yılların popüler ikilisi KÖFN, geçtiğimiz yıl çıkardıkları Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısıyla 2. sırada yer aldı.

1. Seni Dert Etmeler – Madrigal

2007 yılında Ceyhun Kaan Karakaş, Salim Kaan Alıcı ve Emre Zeytinci tarafından Kocaeli, Türkiye’de kurulmuş bir alternatif rock grubu olan Madrigal, 2020’de çıkardıkları Single çalışması olan “Seni Dert Etmeler” ile Türkiye’nin son 10 yılda en çok dinlenen şarkılar listesinin zirvesinde yer alıyor.