Türkiye Aile Yapısı Araştırması’nın 2021 sonuçlarına göre, en az bir kez boşanmış kişilerin en önemli boşanma nedeni, yüzde 32,2 ile eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması oldu. Öte yandan, 2021 yılı çalışmasına katılanlardan kadının çalışma hayatına ve sosyal hayata katkı sağlamasının değerli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 82,6 oldu.

İlk evliliklerin yüzde 36,9’u 20-24 yaş aralığında

2021 yılında 4’üncüsü gerçekleştirilen araştırma kapsamında 81 ilde 19 bin 430 hane ziyaret edildi ve bu hanelerde yaşayan 15 yaş ve üzeri 42 bin 46 kişi ile görüşüldü. Bu kişilerin evlenme/boşanma ve çocuk algısı, aile içi ilişkileri, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aileyle birlikte yapılan faaliyetler, aile içi karar alma ve iş bölümü gibi konularda değerlendirme ve algıları derlendi.

2021 ön bulguları ve 2016 yılı sonuçları karşılaştırılmalı olarak bakıldığında, 2021’de ilk evliliklerin yüzde 36,9’u 20-24 yaş aralığında gerçekleşti, 2016 araştırma sonuçlarında ise bu oran yüzde 37,5’ti.

En önemli boşanma nedeni belli oldu

Buna göre, 20-24 yaşında ilk evliliklerini gerçekleştirenlerin oranında azalma görüldü. 2021 araştırmasına katılanlar, erkekler ve kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaş aralığını çoğunlukla 25-29 yaş olarak belirtti. 2016 ile 2021 yılı karşılaştırıldığında kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaşının, 20-24 yaş aralığından 25-29 yaş aralığına çıktığı gözlendi.

2021 sonuçlarına göre, en az bir kez boşanmış kişilerin en önemli boşanma nedeni, yüzde 32,2 ile eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması oldu.