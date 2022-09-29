Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitü, yetiştirilen bir pamuğa ise ‘Türkan’ adını verdi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi de katkı verdi. Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı.

Bu sene ilk kez Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde Serdar Mart’a ait tarlaya bin 500 dönüm ‘Türkan’ cinsi pamuk ekildi. Pamuğun hasadı ise dün gerçekleştirildi. Hasatta ortalama dönüm başına 600 – 700 kilogram verim alındı. Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadında yer aldı.

“Fatma Girik öldü, sen ölme”

Bu sırada Türkan Şoray’a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Ayrıca Kılıç, Türkan Şoray’a, “Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi. Bu ilginç istek üzerine şok geçiren Şoray ise, “Allah bilir” demekle yetindi.

“Pamuk da ona benziyordu”

Burada konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, “Bu çeşit geliştirildiğinde arkadaşlarımla istişare yaptık ve bu çeşide Yeşilçam’ın en hoş artistinin ismini verelim dedik. Çünkü pamuk da ona benziyordu. Bundan sonra sadece Yeşilçam’da değil, çiftçimizin dilinde, topraklarında hayat bulsun, o çeşit yaşadıkça, o tarla ekildikçe onun ismi anılsın istedik. Aslında biz ülkeyi doyuruyoruz. Çok şey geliştirip, üretiyoruz. Bunun yanında 20 – 25 milyar dolar dış ticaret ihracatı yapıyoruz. Ancak biz tarımcıların ismi duyulmuyor” şeklinde konuştu. “Adana pamuklara bürünsün” Türkan Şoray ise pamuk çeşidine isminin verildiği için mutlu olduğunu belirterek, “Son dönemlerde pamuğun ekim alanlarının azaldığını duyuyorum. Yıllardır Adana’da pamuk üretiminden bahsedilirdi. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun, Adana pamuklara bürünsün” ifadelerini kullandı. İlginizi çekebilir: Türkan Şoray sevenlerini uyardı! Türkan Şoray hayranları tarafından coşkuyla karşılandı