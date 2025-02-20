Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri – Ahmet Çoban ve Kadir Alkan, Türk saç sanatını dünya sahnesine taşımak için bir adım daha atıyor. Wella Professionals iş birliğiyle, Sassoon Akademisi’nin en prestijli renk ve kesim uzmanlarıyla birlikte Dubai’de 500 kişilik dev bir sahnede yer alarak Türkiye’yi uluslararası platformda en iyi şekilde temsil ediyor.

Saç tasarımı ve estetiği konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Ahmet ve Kadir, bu özel etkinlikte yer almaktan duydukları gururu şu sözlerle dile getirdi:

“Türk saç sanatını global arenada sergilemek her zaman en büyük tutkularımızdan biri oldu. Şimdi, Wella Professionals iş birliğiyle Sassoon Akademisi’nin usta isimleriyle birlikte Dubai’de sahneye çıkmak, ülkemizin yeteneklerini dünyaya tanıtmak anlamına geliyor.”

Bu unutulmaz etkinlik, sadece Ahmet ve Kadir için değil, aynı zamanda Türkiye’nin yetenekli ve yaratıcı profesyonellerini dünya çapında tanıtmaya yönelik önemli bir adım. Etkinlik, Türk saç sanatının kalitesini ve yenilikçi yaklaşımını tüm dünyaya göstermek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Türkiye’nin Yeteneklerini Dünyaya Tanıtma Yolculuğu

Ahmet ve Kadir, bu yolculuğun sadece kendi kariyerlerini değil, Türkiye’nin yaratıcı endüstrilerdeki gücünü global ölçekte kutlamak anlamına geldiğini vurguluyor.

“Bu yolculuk sadece bizim değil, Türkiye’nin yeteneklerini dünyaya tanıtma yolculuğu. Hep birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”

Etkinlik, sadece katılımcılar için değil, aynı zamanda dünya çapındaki saç sanatçıları ve sektör profesyonelleri için ilham verici bir platform oluşturmayı hedefliyor.

İleriye Dönük Planlar

Ahmet ve Kadir, bu adımın sadece bir başlangıç olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“İkimiz de patentli metotlara sahip kuaförleriz. Bu metotları dünyadaki tüm meslektaşlarımızla paylaşıp, Türk kuaförlüğünün trendleri belirleyen otorite bir ülke olmasını hayal ediyoruz. Bizi takipte kalın, çünkü bu sadece başlangıç! Yeni projeler ve uluslararası sahnelerdeki başarılar için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”