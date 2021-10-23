Türk Lokumu: QuiteOften

Kuvvetli dalgalar halinde yayılan Türkiye sokak stili markaları başarı merdivenlerini hızla tırmanıyor. Radarda ise QuiteOften var. 2019’da ilk fikirleri atılan 2020’de ise fikirleri hayata geçen bir giyim markası olarak QuiteOften; misyonunu “Türkiye’nin sokak stilini ve kültürünü yansıtan önde gelen markalarından biri olmak.” şeklinde tanımlıyor.

Sonbahar kaotikliğine eşlik ederek konforlu ve romantik sızıntılar barındıran parçaları kapsayan marka, “isteğe hitap” kriterlerini yükseltiyor. İlk koleksiyon, bünyesinde; basit olarak hoodie ve eşofman türevlerini barındırırken kan kırmızısı gotik vuruşlar yapıyor. Uluslararası satışa açık olan sistem ise ulaşılabilirliği arttırırken gelecek koleksiyona olan heyecanı arttırıyor. Markanın hikayesini ne kadar merak etsek de şu an için yaratıcıya ulaşmak pek mümkün gözükmüyor. Fakat söz konusu iş ve ortaya koyuluş tarzı göz önünde bulundurduğunda ütopik bir beyin senaryosu oldukça olası. Özgünlük son dönem stil sözlüğünde duymaya hasret kalınanlardan. Bunun işlendiğini görmek ise nitekim haz verici.

Yüksek tempoda tetiklenen rahatlık algısının bu tarz markalara ilgiyi arttırdığı yadsınamaz. Fakat doğru pazarlama ve hedef kitleye sesleniş tarzı bu noktada büyük önem taşıyor. Mevcut sokak stilinin sınırlarını cesurca zorlayarak oldukça tatminsel sonuçlar elde eden QuiteOften ilk koleksiyonu şu an için stok dışı. Cesur beyinlere ve sanatlarını dile getirme tarzlarına saygıyla.

Yazı Gamze Temel