‘Sevdalılar Beni Anlar’, ‘Tez Gel Yarim’, ‘Seni Kalbime Yazdım’ ve ‘Hatıran Yeter’ gibi şarkılarıyla tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, kariyerini en sallantısız yaşayan ünlü isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı son zamanlarda sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

45 yaşındaki sanatçı, son yaptığı paylaşımla takipçilerinin beğenisini toplamayı başardı. Zara, portakal ağaçlarının altında verdiği pozuna kısa sürede 20 binden fazla beğeni geldi.

Fotoğrafını, “Evrenin egosu yok, sonsuz saygıda; güneş doğmam demiyor, çiçek açmam demiyor, toprak ürün vermem demiyor…” notuyla paylaşan şarkıcıya takipçilerinden, “Cennet bahçesi’, ‘çiçeğim benim’ gibi yorumlar geldi.