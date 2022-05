İlayda Yaslan

Met Gala tartışmasız moda endüstrisi takvimindeki en heyecan verici gecedir. Her yıl Mayıs ayının ilk pazartesi New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlediği Met Gala, seçkin konuk listesi ve farklı görünümleri ile uzun zamandır toplumdaki her kesimin merakla beklediği bir etkinlik haline geldi. Bu sene, 2021 yılında düzenlenen Met Gala’nın konsepti olan ‘Amerika: Bir Moda Sözlüğü’ temasının ikinci kısmı olan ‘Amerika’da: Modanın Antolojisi: Gilded Glamour’ temasıyla gerçekleşti. ‘Gilded Glamour’ teması aristokrasinin erkeklerinin beyaz kravat taktığı ve kadınların görkemli, süslü elbiseler giydiği 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başları arasındaki Amerikan refah döneminden esinlenerek, bizi günümüz dünya sorunlarından uzaklaştırarak biraz daha az kaygılı ve daha eğlenceli hissettiriyor.

İşte 2022 Met Gala hakkında bilmeniz gereken her şey:

New York City’e saygılarla

Bu sene Met Gala’nın ev sahipliğini yapan Blake Lively görünümüyle şüphesiz gecenin en çok beğenilen isimleri arasındaydı. Geceye özel yapım bir Versace elbiseyle katılan Blake Lively’nin elbisenin en etkileyici yanı, büyük fiyonk detayının çözülmesiyle dramatik bir şekilde bronz renginden yeşile dönüşmesi oldu. Özgür Heykeli’nin renk değişimden ilham alan elbisenin ön kısmı Empire State Binası’na atıfta bulunurken, elbisenin eteğine ise New York City’deki Grand Central Station’ın tavanına boyanmış aynı 12 zodyak takımyıldızından ilham alan bir gök haritası işlendi.

Geceden rol çalan elbise

Rihanna’nın Met Gala’ya bu yıl ara vermesi ile spot ışıkları duracak yeni bir yıldız aradı. Kim Kardashian, Amerikan modasının dönüm noktası olan kutlamada, tarihin en ikonik elbiselerinden birini giyerek 2021 yılında tamamen kendini kapattığı Balenciaga görünümden daha büyük bir şok yaratarak tüm spot ışıklarını kendine çekti. Marilyn Monroe’nun 6 binden fazla kristalle bezenmiş ikonik ‘çıplak’ elbisesini giyen Kardashian, gecede elbise için üç haftada 7 kilo verdiğini söyledi ancak sonradan öğrenilen bilgiye göre dünyaca ünlü yıldız kırmızı halıda elbisenin orijinalini giyerken geceye elbisenin replikası ile devam etti.

Teatrallik için bir yuva

‘Yaldızlı Cazibe’ temasını duyduğumuz zaman aklımıza ilk gelen peri kızları değil ancak 20. yüzyılın başları aynı zamanda soylular için teatrallik için bir yuvaydı. Olivia Rodrigo’nun, leylak renkleri içeren Versace metal örgü görünümlü, şeffaf mor eldivenler ve saçlarına saçılmış kelebekler ile tamamlanan görünümünün arkasında olan ilham kaynağı bu temaydı.

Zincirlerle kaplı

Ödüllü şarkıcı Cardi B Versace markasına ait özel yapım elbisesi ile gecede en şık giyinenler arasındaydı. Versace markasının imzası olan zincirlerler ,katmanlı Medusa figürlü kolyeler ve bilezikler ile süslenmiş elbisenin yapımında 20 kişi ve yaklaşık 1.300 saat çalışılmış ve yaklaşık bir kilometre zincir kullanılmış.

Temaya baş kaldıran görünüm

Geceye Off- White markasına ait bir gelinlikle Kylie Jenner temayla bağdaştırılmayarak sosyal medyada gündem oldu. Jenner’ın Met Gala görünümü şeffaf detaylar ve korseli bir korse içerirken, devasa bir etek ve beyzbol şapkalı peçe ile tamamen farklı bir havaya sahipti. Elbise hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Kylie Jenner, “Virgil ve benim 2020’de ertelenmeden önce Met’e birlikte gitmemiz gerekiyordu. Bu gece V’yi ve onun inanılmaz mirasını kutlamak benim için gerçekten dünyalar ifade ediyor. Bu elbiseyi giymekten ve yetenekli güzel arkadaşımı onurlandırmaktan onur duyuyorum. Bu gece seni hissettik Virgil ve seni sonsuza kadar seviyoruz” dedi. Met Gala’da kurallar gereği tasarımcılar giydireceği ismi seçerken Kylie Jenner için bir istisna yapıldı ve geçen yıl hayatını kaybeden tasarımcı Virgil Abloh’un anısını onurlandırmak için Jenner’ın Abloh’un markasını seçmesine izin verildi.

Daha gösterişli ne olabilir?

Geceye yakın zamanda doğum yapacağı için katılamayan Rihanna’ya New York Metropolitan Sanat Müzesi tarafından büyük bir jest yapıldı. Kapak olduğu dergide bir fotoğrafı heykel olarak yaptırıldı ve geceye özel müzede sergilendi. Heykelin Instagram hesabından videosunu paylaşan Rihanna, ” Bundan daha gösterişli ne olabilir? Teşekkürler” notuyla yayınladı.

Tam anlamıyla ‘yaldızlı’

Cara Delevingne, geceye altınla boyanmış vücudunu ortaya çıkarmak için blazeri omzunda bırakarak Dior Haute Couture markasına ait ipek kırmızısı bir takım elbise giyerek katılıyor. Delevingne altın rengi vücuduyla tam anlamıyla “yaldızlı” temasını yansıtırken, sedef hastalığını saklamayarak dirseklerini altına boyamıyor. Delevinge bu hareketiyle sosyal medya çokça takdir topladı.