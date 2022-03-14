2020’den bu yana pandemi nedeniyle kişisel koleksiyon sergilemeyen Burberry, geçtiğimiz hafta gerçekleşen defilesiyle beklediğimize değdi dedirtti.

İşte defileden detaylar:

“Kaos yeniden geldi”

Sarah Mower Vogue yazdığı makalede, Riccardo Tisci’nin kreatif direktör olarak koleksiyonun yaratıcı yönetmen koltuğunda oturduğu yeni kreasyon hakkında Shakespeare’den alıntı yaparak “Kaos yeniden geldi” sözüyle özetledi. Erkek ve kadın olmak üzere iki koleksiyon sunan Burberry, Londra’nın kültürel mirasına dokunan bir koleksiyon sunarak İngiliz köklerine geri döndüğünün mesajını verdi. Markanın imzası olan trençkotların formlarını bozarak ve farklı dokularak empoze ederek tekrar karşımıza çıkartan Tisci, onları maksi elbiseler olarak düşündü. İngiliz yaşamının çeşitli yönlerini aktarmayı amaçlayan koleksiyon hakkında Tisci, “Koleksiyon, İngilizlik olan somut olmayan bir özü bünyesinde barındırıyor. Geçmişin güzelliğini onurlandırmanın eşsiz bir birleşimi, aynı zamanda geleceğe şükran, umut ve sevgi ile odaklanmaya devam ediyor.” dedi.

Gençliğe övgü

Riccardo Tisci kariyerinin başından beri benimsediği ve modada öncülük ettiği çeşitlilik ve kapsayıcılığı yeni kreasyonunda da yansıttı. Sokak giyimine olan estetik bakış açısını, klasik İngiliz tarzının günümüzde de uygulanabilir olduğunu ve gençlerin şu anda giymek istedikleri , marka için şimdiye kadarki tartışmasız en başarılı koleksiyonunda klasik İngiliz duyarlılığıyla birleştiren Tisci, “İnsanlar artık kutulara konmak istemiyor. Sadece genç nesil değil, aslında genel olarak insanlar. Bu gerçekten dilek: İnsanlar dünyada olup bitenlerle birlikte özgürlük çığlıkları atmaya ihtiyaç duyuyor. Olumlu olmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Oyunbozan siluetler

İş kıyafeti keskin blazerler ve paltoları, puantiyeler, eşarplar ve yama işi takımlarla kusursuz bir şekilde bir araya getiren Tisci, farklı dokular ve desenlerle süslediği görünümlerle söylemek istediklerinin daha fazlasını anlatıyor.

Yeniden alevlenmek üzere: Saç bantları

Riccardo Tisci’nin Burberry’ye özel tekrar yorumladığı saç bantları görünüşe göre geliyor.

Ön sıradakiler

Defilenin başarısı kadar şovu izlemeye gelen özel konuklar da ilgi çekti. Kate moss ,Naomi Campbell, Jacob Elordi ve Dixie D’Amelio olmak üzere defileye birçok ünlü isim katıldı.