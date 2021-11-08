Tülin Şahin kızının 2. yaşını olaylı bir şekilde kutladı

Ünlü manken Tülin Şahin ve Portekizli iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha’nın kızı Siena Leyla 2 yaşına bastı. Kızının doğum günü için parti düzenleyen Şahin, sosyal medya da “Doğum günün kutlu olsun canım kızım, meleğim… Ne çabuk 2 oldun…” notunu yazarak kızıyla fotoğrafını paylaştı.

Kızının doğum günü kutlamasına katılabilmek için İstanbul’a gelen Portekizli iş adamı Pedro Maria Prego do Carmo De Noronha, kapıda kalınca isyan etti. Daha önce de Şahin’in kızını kendisine göstermediğini iddia eden Pedro, dava açmıştı. Kızının yeni yaşını kutlamak içim Şahin’in evine gelen Portekizli iş adamı kapıdan içeri alınmayınca isyanını sosyal medyadan dile getirdi.

Sevgili Siena,

Doğum günün kutlu olsun aşkım! ❤️❤️❤️.

Burayı annenin apartmanının lobisi olarak tanıyabilirsin.

Baban doğum gününü kutlamak ve seninle vakit geçirmek için buradaydı ve ne yazık ki annen bir kez daha Türk mahkemelerinin bugün seni görmeye hakkım olduğunu söylemesine rağmen, kendisinin Türk yargı sisteminin üstünde olduğuna ve kendisinin nihai karar mercii olduğuna karar verdi. Ne zaman birlikte olabileceğimizin nihai yargıcı 😢.

Yargıç Tülin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz?

Baban bir kez daha her yöne 5.000 km uçtu ve seni görmeden eve dönecek sevgili Siena’m 💔😢.

Baban seni seviyor ve her zaman yanında olacak, İstanbul sensiz hiç de eskisi gibi değil, İstanbul sensiz olmaz… ❤️



Notu ile kendini ifade eden baba Pedro’ya Şahin’den yanıt gecikmedi. Cevap niteliğinde bir mesaj paylaşan Tülin Şahin şu sözleri yazdı;