Tuğçe Açıkgöz Habertürk’ten Aytekin Teker’e verdiği röportajında Sedef’le ilgili, “Çok duygusal ama hissettiklerinin ötesinde yaşamaya zorlamış. Herkesten sakladığı bir sırrı var” dedi.

İşte o röportaj;

‘Oğlum’un senaryosunda seni ne etkiledi? Bu yapımda rol almandaki ana etkenleri bizimle paylaşabilir misin?

Özenilmiş ve çok düşünülmüş bir iş. Sert bir iş olmasına rağmen zorlamadan derdini aktardığını düşünüyorum. Her karakter çok boyutlu, hikayesi çok güzel. Sedef’i oynamak için çok heyecanlandım ve heyecanlanmaya devam ediyorum.

Canlandırdığın ‘Sedef’ karakteri nasıl biri?

Sevmeye çok hazır bir kız Sedef. Ailesini, sevgilisini, çocukları… Çok duygusal ama hissettiklerinin ötesinde yaşamaya zorlamış. Herkesten sakladığı bir sırrı var.

‘Sedef ile gerçek karakterinin uyuştuğu noktalar var mı?

Ben de net olmaktan hoşlanırım iletişimlerimde. Ne hissediyorsam söylerim. Sedef de öyle.

’Sedef aslında geçmişten yarası olan bir karakter, ona Tuğçe olarak ne tavsiye vermek isterdin?

Her şeyin gelip geçici olduğunu söylerdim herhalde. Tek gerçeğin yaşadığımız an olduğunu ve zamanın iyileştirmek gibi bir gücü olduğunu söylerdim.

’Sedef ve Bulut’un ilişkisi aslında imkansızlıklar üstüne kurulu. Bulut bu durumun farkına yeni vardı ancak Sedef henüz bilmiyor. Sedef’in bu gerçeği öğrendiğinde vereceği tepki şimdiden merak uyandırıyor. Peki, sen böyle bir durumla karşı karşıya kalsaydın ne yapardın?

Sedef’in ne tepki vereceğini ben de merak ediyorum. Ama Tuğçe olsaydı sorumluluğu Bulut’a yüklemezdi, muhtemelen dürüst ve samimi olmadığı için hakkında endişeye düşerdi.

Çok geniş bir kadro ile çalışıyorsun. Set ortamı nasıl?

Oynamaktan çok keyif aldığım insanlarla çalışıyorum. Mutlu olduğu mesleği yapabilen şanslı bir kesimde olmanın üzerine bir de böyle şahane insanlarla çalışmak…

Oyunculuk serüvenin nasıl başladı?

Ne zaman oyuncu olmaya karar verdim hatırlamıyorum, o kadar küçüktüm. Bir tiyatro oyununa gittim ve büyülendim. Gazetede ilan gördüm Şehir Tiyatroları çocuk birimine öğrenci alımı için. Şanslıyım ailem isteklerime duyarsız değildi. Bu konuda beni hep desteklediler.

Üniversitede oyunculuk bölümünü bitirmenin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi’nde eğitim almışsın… Şehir Tiyatroları’nın en büyük öğretisi neydi?

Şehir Tiyatroları benim evim. İnanılmaz bir deneyimdi. Yeteneğiyle parıldayan birçok isimden ders aldım. Oyun oynamak hissini kazandırdılar bana. Sonra aldığımız eğitimi bizden küçüklere aktardık. Hep bir dostluk ve destek vardır tiyatroda. Sadece senin iyi olmaz yetmez.

Kariyerinde bir dönüm noktası olarak adlandırdığın bir proje var mı? Eğer varsa hayatını ne yönde etkiledi?

İlk televizyon işim ‘Yaz’ın Öyküsü’. Yaşım da küçük tabii; mesleğin yelpazelerini gösterdi bana. Dedim ki: “Evet tiyatro dışında da oyun oynarken keyif aldığım bir alan var.”

Oyuncu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin?

Çok küçük yaşta bu mesleğe başladığımdan bu soru benim de kendime çok sorduğum bir soruydu. Lakin cevabını bilmiyorum mesleğimi yapabildiğim çok mutluyum.

Seni 5 kelime ile tanıtan anahtar kelimeler hangileri?

Samimi, net, doğal, duygusal, çalışkan

Setten arta kalan zamanlarda sana ne yapmak iyi geliyor?

Yalnız kalmak kesinlikle… Bazen kimse dokunmasın, seslenmesin istiyorum bana (Gülüyor). Özellikle yoğun çalıştığım dönemlerde kendime vakit ayırmaya özen gösteriyorum. Onun dışında ailemi, sevdiklerimi görüp onlardan bol bol enerji alıyorum.

Gelecekle ilgili planların neler?

Pandemi hayata dair pek çok şey öğretti. Bunlardan birisi de akışta kalmak sanırım. Güzel hedeflerim hayallerim var ama takılı kalmıyorum, hayatla beraber şekilleniyorum diyebilirim.