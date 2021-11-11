Tuğba Yurt sevgilisinin doğum gününü nasıl kutladı?

Tuğba Yurt, sevgilisinin doğum gününü baş başa yemek yiyerek kutlayacaklarını söyleyerek “Yol arkadaşım, sevgilimin doğum günü bugün. Uzun süredir konser koşuşturmacalarından dolayı bir türlü kendimize zaman ayıramıyorduk. Bugün ikimize de iyi gelecek” ifadelerini kullandı.

Doğum günü hediyesi olarak ne aldı?

Muhabirlerin iş insanı Burak Tanrısever’e sevgilisinden doğum günü için ne hediye aldığının sorulması üzerine, “Kendisinin hayatımda olması benim için en büyük hediye. Hayat Tuğba’yla daha da anlam kazanıyor benim için” ifadeleriyle Tuğba Yurt’a olan aşkını bir kez daha ilan etti.