Tuğba Yurt: Bu konuda mütevazı olamayacağım

Ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, geçtiğimiz gün İzmir Menderes’te Mandalina Festivali kapsamında düzenlenen konserde sahne aldı. Kendisini zirvede gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, “Akustik parça seslendiren isim çok az. Bu konuda mütevazi olamayacağım ama kendimi zirvede görüyorum. Şimdide yeni parçamız için stüdyodayım. Çok güzel bir eser daha geliyor” dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca İzmir’de bir çiftlik evi olduğunu söyledi: “Burada güzel bir çiftlik evim var. Ne zaman ki canım sıkılsa huzuru burada buluyorum. Evimizin bahçesi mandalina ağaçlarıyla dolu. Hiç uzak değilim anlayacağınız.”