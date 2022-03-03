Aleyna Tilki, Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya ve Ceylan Ertem’in ardından şarkıcı Tuğba Özerk de saplantılı hayran mağduru olduğunu iddia ederek adliyenin yolunu tuttu.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre, Tuğba Özerk, 7 yıldır kendisini taciz eden Erol Akbalık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Erol Akbalık’ın, kendisini tehdit ederek haraç istediğini söyleyen Tuğba Özerk, “Annemin evine asılsız ihbar sonucu arama kararı çıkarıldı. Eve gelen polisler evde uyuşturucu madde araması yaptı. Hiçbir şey bulmadı. Erol Akbalık, annemi arayarak, ‘Ölene kadar kızının peşini bırakmayacağım’ diye tehditlerde bulundu. Can güvenliğimden endişe etmekteyim” dedi.

Erol Akbalık hakkında soruşturma başlatılırken, mahkeme 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.