8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bursa’da sevenleriyle buluşan Tuğba Özay, Şebnem Ferah’ın Sil Baştan şarkısını seslendirdi. Performanıyla ilgili sosyal medyada birçok eleştiri alan Özay’a ”Keşke daha iyi yorumlayabileceği şarkılar seçseydi.”, ” Herkes her konuda başarılı olmak zorunda değil.Fiziğin boyun falan gayet güzel, sen mankenliğe devam etmelisin.Kulakların kanadı!” yorumları yapıldı.

Tuğba Özay’dan eleştirelere jet cevap

Özay, “10 saniyelik bir videoya bu kadar anlam yüklemek! Stüdyoda seslendirilen bir şarkıyı akustiği olmayan bir salon ortamıyla bir tutmaya çalışmak… Dilediğinizi yazabilirsiniz… Biz yine de sil baştan yazarız hayatı” açıklamasında bulundu.

Gülşen’e de taş geldi

Eski manken, ayrıca son dönemde konserlerinde giydiği kıyafetleriyle gündem de olan Gülşen ile ilgili de Instagram üzerinden bir paylaşımda bulundu.