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İrem Derici’den Galatasaraylı Diagne’ye övgü dolu sözler
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İrem Derici’den Galatasaraylı Diagne’ye övgü dolu sözler

Tuğba Ekinci’nin yeni hedefi Fahriye Evcen oldu
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Tuğba Ekinci’nin yeni hedefi Fahriye Evcen oldu

Hacı Sabancı’yla evlenen Nazlı Kayı soyadını değiştirme kararı aldı
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Hacı Sabancı’yla evlenen Nazlı Kayı soyadını değiştirme kararı aldı

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