Tuğba Ekinci’nin yeni hedefi Fahriye Evcen oldu

‘Alparslan Büyük Selçuklu’ dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Fahriye Evcen, Tuğba Ekinci’nin yeni hedefi oldu. Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ekinci, TV 8’de yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel’in sunuculuğunu yaptığı 2. sayfa programının konuğu oldu. Oyuncu Fahriye Evcen’in estetiğini eleştiren şarkıcı, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

“Burnu yanlış yapılmış”

Ekinci, yapılan estetiğin düzeltilmesi gerektiğini söyleyerek, “Güzelden anlarım. Burnu yanlış yapılmış. Düzeltilmesi lazım. Bunu magazin programı sunduğum için yapıyorum, rencide etmek için değil. Burnu mandalla sıkıştırılmış gibi. Kenarları etli kalmış” şeklinde konuştu.

“Estetik yaptırmış kadınlara ‘Güzel’ demeyin”

Ünlü şarkıcı Ekinci konuşmasının devamında, “Ben güzellik hastası bir kadınım. Yüz hatlarına çok dikkat ederim. ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde oynadığı dönemde Fahriye Evcen’in kendi burnu. Birine ‘çok güzel kadın’ denebilmesi için doğal olması lazım. Doğal olmadığı için Fahriye benim için ‘güzel kadın’ statüsüne girmez. Doğal kadın güzeldir. Estetik yaptırmış insanlara ‘güzel’ demeyin, burnunu yapınca güzelleşiyor. Şimdi buna ‘güzel’ mi diyeceğiz? O zaman biz niye böyle doğduk; eli, ayağı düzgün. Monica Bellucci 60 yaşına geldi, hala çok güzel. Angelina Jolie 50 yaşında, bir garip oldu, bozdu kendini” dedi.