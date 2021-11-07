Tuğba Ekinci’nin hedefi Defne Samyeli oldu

Geçtiğimiz akşam Maslak’ta bir mekanda sahne alan Defne Samyeli, Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesiyle geceye damgasını vurmuştu. Sahne performansı ve giydiği transparan elbisesiyle yeni tarzını ortaya çıkaran Samyeli, sosyal medyayı ikiye böldü.

Ünlü ismin yeni imajını çok beğenenler olduğu gibi olumsuz yorumlar yapan da oldu. Bu isimlerden biri de Tuğba Ekinci’ydi. Ünlü şarkıcı, Samyeli’nin sahnedeyken çekilen bir fotoğrafını “Vücudu güzel evet ama her yerini açınca sihir kayboluyor. Bir de sahnede çok kazık gibi duruyor” yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.