Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, bu sefer de eşinden boşanan eski aşkı İbrahim Çelikkol’u topa tuttu.

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, aralık 2019’da oğulları Ali’yi kucağına almıştı. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, dün tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından İbrahim Çelikkol’un yıllar önce aşk yaşadığı Tuğba Ekinci ise sessiz kalamadı.

Böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı?

Instagram hesabından çiftin fotoğrafını paylaşan Ekinci, Çelikkol’u hedef alarak, “Köfte böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var.” sözlerini sarf etti.

Şam babası

Hızını alamayan Ekinci şu sözlerle devam etti: “Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şam babası…”