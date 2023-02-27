Deprem uzmanlarının aksine “Bilimsel değil, sadece hisler” diyerek Instagram hesabının hikayeler bölümünden bir paylaşım yapan Tuğba Ekinci, İstanbul’da hiçbir zaman deprem olmayacağını da sözlerine ekledi. “Bu da benim görüşüm” diyen 45 yaşındaki şarkıcı, bu açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ekinci’nin paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağarken, “Eğer bir gün benim düşüncelerim bilimle ters düşerse beni seçin”, “Deniz Akkaya ve Tuğba ekinci sınır dışı edilsin burada kaldıkça saçmalıyorlar”, “Bilime meydan okuyor” gibi yorumlar yapıldı.