Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz gün köpeğiyle Nişantaşı’dan objektiflere takıldı. Üç gündür klip çekimlerinde olduğunu söyleyen Ekinci, şöyle konuştu: “7 Temmuz’da Sezen Aksu’nun ‘Kahpe Kader’ şarkısını cover’ladığım eser çıkacak. Güzel bir klip oldu. Klipte en çok köpeğim var.”

46 yaşındaki şarkıcı, “Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?” sorusuna; “Evlenenler boşanıyor, sence niye? Her yer alkolik ve müptezel dolu. Artık koca yok. Kadın da kalmadı, erkek de… Bütün memleket müptezel” cevabını verdi.