Neşe Karaböcek’in kız kardeşi Gülden Karaböcek’in çorbacıda sahne alması ile ilgili konuşan Demet Akalın, o görüntüler için “Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa keşke” demişti.

Akalın’ın yorumu sinirlenen Tuğba Ekinci ise “Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde” diyerek, şarkıcının eski bir demecinin yer aldığı gazete küpürünü sosyal medya hesabından yayınladı.

“Bekaretimi İbrahim Tatlıses’e verdim” yazılı sayfayı paylaşan Ekinci “Yaşadığım sürece bu ve bunun gibilere pabuç bırakmayacağım” notunu düştü.