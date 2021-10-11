Tuğba Büyüküstün Murat Boz’la aşk iddialarına ne dedi?

Tuğba Büyüküstün Atlantis Yapım’ın Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki sonbahar konserlerini izlemeye gitti. Muhabirlerini sorularını yanıtlayan Büyüküstün, “Adım herkesle anılıyor. Arkadaşlar birçok şey yazılıyor, bunları yapmayın” dedi.

“Adım herkesle anılıyor”

Oyuncu Tuba Büyüküstün, “şarkıcı Murat Boz ile aşk yaşadınız mı” sorusunu soran muhabirlere şöyle dedi: “Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Arkadaşlar birçok şey yazılıyor, bunları yapmayın.”

Ünlüler konserdeydi

Öte yandan konseri Tuba Büyüküstün, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Zerrin Tekindor, Rıza Kocaoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Bozoklu, Meriç Aral, Nilay Deniz, Gözde Çığacı gibi ünlüler izledi.