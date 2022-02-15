Ünlü oyuncu Tuba Ünsal tiyatro oyununun provaları sırasında baygınlık geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal’a ilk müdahale sahnede yapıldı.

Adı Aylin için provadaydı

Oyuncu Tuba Ünsal’dan korkutan bir haber geldi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gösterilecek olan yeni tiyatro oyunu Adı Aylin için prova sürecine girdi. Posta’da yer alan habere göre; Tuba Ünsal prova sürecinde kendisini aşırı yordu.

Aşırı bir çalışma programına girdi

Oyunun sahnelenmesine az bir süre kalmasından dolayı ünlü oyuncu aşırı bir çalışma programına girdi. İddiaya göre yemek dahi yemeyen ünlü oyuncu, sahnede baygınlık geçirdi.

Hemen ambulans çağrılan Ünsal’ın bilinci kapandı. İlk müdahale provanın yapıldığı tiyatro sahnesinde yapıldı. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu kısa sürede kendisine geldi ve ilerleyen saatlerde taburcu oldu.