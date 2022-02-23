Ayşe Kulin’in en başarılı ve en çok okunan romanı olan “Adı Aylin” üç yılın ardından tiyatroya uyarlandı. Tuba Ünsal’ın prodüksiyonuyla izleyicisiyle buluşacak oyun, dün akşam Zorlu PSM’ de galayla prömiyer yaptı. Oyunun hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlenen ünlü oyuncu Tuba Ünsal, gözyaşlarını tutamadı.

“Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor”

Duygulu anlar karşısında gözyaşlarını tutamayan Tuba Ünsal; “Güzel bir maceraydı, çok heyecanlıydık. Hazırlık üç sene sürdü, dört aydır prova yapıyoruz. Hepsinin tek tek ayrı yeri var, ekibimizle gurur duyuyorum. Kadın olunca geçtiğiniz yollar çok aydınlık olmuyor, benim yolum aydınlık olmadı, onun için çok gururluyum” diyerek duygularını belirtti.

“Ben gözlerime inanamıyorum, bütün ekibe teşekkür ederim”

Oyunun yazarı Ayşe Kulin, “Tuba o kadar azimli ki ona hayranlığım sonsuz. Ben gözlerime inanamıyorum, mutluluktan uçuyorum. Her şeye bayıldım, bütün ekibe teşekkür ederim” diyerek mutluluğunu belirtti.

Ece Sükan

Pelin Karahan-Bedri Güntay

Caner Erdeniz-Müge Boz

Ünlü isimler de Tuba Ünsal’ı bu önemli ve güzel gününde yalnız bırakmadılar. Objektife yakalanan ünlü isimler Pelin Karahan, Ece Sükan, Hatice Aslan, Müge Boz