Ayşe Kulin’in Aylin Devrimel Radomisli Cates’in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikâyesini ele alan romanı Adı Aylin, tiyatro olarak 16 Şubat’ta Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşacak.

To Be House Of Production yapımcılığı ile tiyatro sahnesine taşınan Adı Aylin’de, esere adını veren Aylin karakterini Tuba Ünsal canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Doğu Yaşar Akal’ın oturduğu oyunun kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Hande Subaşı, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi isimler yer alıyor.

Oyunculara sahnede 12 kişilik bir dans ekibinin eşlik edeceği Adı Aylin’de, ekibin dans koreografisini eserin oyuncu kadrosunda da yer alan New York’un ünlü koreografı ve Company RAu’nun artistik direktörü Korhan Başaran yaptı. Oyunda sahnede kullanılan dijital perde sanatçı Seçkin Pirim tarafından tasarlandı.

Oyundaki müzikler caz sanatçısı İlhan Erşahin ve Barcelona’da yaşayan müzik grubu Oceanvs Orientalis tarafından Antalya’nın Kaş ilçesindeki antik kentte kurulan özel bir stüdyoda canlı olarak kaydedildi. Ayşe Kulin’in yanı sıra Kalben, Göksel, Aylin Aslım tarafından kaleme alınan şarkı sözleri Aylin Aslım, Göksel gibi isimler tarafından seslendirildi.