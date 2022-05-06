2017 yılında yönetmen Onur Saylak ile altı yıllık evliliklerini sonlandıran Tuba Büyüküstün, daha sonra yapımcı Umut Evirgen ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Evirgen’le sürdürdükleri üç yıllık ilişkisini de iki yıl önce bitiren 39 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süredir kimseyle birlikte görülmüyordu.

Ünlü oyuncunun geçtiğimiz haftalarda günlüğündeki 27 Ocak 2019 tarihine ait “Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı… Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim” ifadelerini paylaşması, pek çok kişinin kafasının karıştırmıştı.

Tuba Büyüküstün, o paylaşımı yaptıktan sonra bugün yeniden merak konusu olan bir notu Instagram hesabından yayınladı.

Büyüküstün’ün paylaştığı notta “O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok” yazdı.