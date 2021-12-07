Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün‘ün balmumu heykeli için hazırlıklara başlandı. Türkiye ve Dünya’dan önemli isimlerin balmumu heykellerinin yer aldığı Madame Tussauds İstanbul’da sergilenecek olan figürün hazırlığı için objektif karşısına geçen Büyüküstün, 96 farklı kameraya poz verdi.

Heykelin yapılış aşamalarından ilki olan ‘sitting’, diğer balmumu heykellerden farklı olarak özel bir fotoğraf çekim tekniği ve tarama teknolojisi kullanılarak tamamlandı. 360 derece açıyla yüzden fazla fotoğraf çekilen özel stüdyoda, Büyüküstün’ün vücut taraması yapıldı. Bunların yanı sıra, Madame Tussauds’un geleneksel ölçü alımı uygulamalarıyla başarılı oyuncunun yüz ve beden ölçüleri not edildi.

Tuba Büyüküstün’ün balmumu heykelinin yapımına, ilk olarak kilden bir figür taslağın yapılması ile başlanacak. Projenin her adımında oyuncunun onayı ile devam edilecek olan yapım aşamaları, oluşturulan taslağın içerisine balmumu doldurularak kalıp çıkarılması ve saç, makyaj, kostüm gibi elementlerin kullanılması ile ilerleyecek.

Yapımının yaklaşık 8 ay sürmesi beklenen Büyüküstün’ün balmumu heykeli, önümüzdeki yıl Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmeye başlanacak.