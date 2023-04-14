Ülkemizin yetiştirdiği başarılı oyunculardan Tuba Büyüküstün, ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds İstanbul‘da yerini aldı. Sinema ve televizyon dünyasında gösterdiği başarılı performanslarla adından sıkça söz ettiren Büyüküstün’ün balmumu figürü, sanatçıların emeğiyle tasarlanarak koleksiyona dahil edildi.

70’ten fazla figürün yer aldığı Madame Tussauds İstanbul, sanat, tarih, spor ve bilim alanlarında ünlü isimlerin balmumu figürlerini sergiliyor. Ziyaretçilerinden gelen yoğun talepler doğrultusunda müze, Tuba Büyüküstün’ün figürünü de koleksiyonuna ekledi ve gerçekleştirdiği tanıtım lansmanıyla sevenleriyle buluşturdu.

Ülke sınırlarını aşan başarılı oyunculuğunun yanı sıra UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olarak da adından söz ettiren Büyüküstün’ün katılımıyla gerçekleşen lansmana ilgi büyük oldu. Merlin Entertainments Türkiye Genel Müdürü Tankut Tonger, “Madame Tussauds İstanbul’un yoğun ilgiyle karşılanan koleksiyonuna sinema ve televizyon dünyasının başarılı ismi Tuba Büyüküstün’ü dahil etmenin heyecanını yaşıyoruz” diyerek müzenin gururunu dile getirdi.

Madame Tussauds İstanbul, Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürünün tanıtım lansmanı sırasında, UNICEF’e destek verme amacıyla anlamlı bir harekete imza attı. Depremden etkilenen çocuklar yararına 100 bin TL değerinde bilet satışına başlayan müze, UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün’ün aracılığıyla da iyilik hareketine katkı sağladı. Ziyaretçiler, Madame Tussauds İstanbul web sitesi üzerinden UNICEF yardım bileti seçeneğini tercih ederek depremzedelere destek olabilecekler.

Madame Tussauds İstanbul, koleksiyonuna katacağı sürpriz isimlerle birlikte ülkemizin tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. 40 yaşındaki oyuncu, “Oldukça detaylı ve titiz çalışmalarla yürütülen bir süreç sonunda balmumu figürümle yan yana gelmek çok değişik duygular hissettirdi. Bu çalışma hayatımın en sıra dışı deneyimlerinden biri oldu diyebilirim. Bilet satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmının depremden etkilenen çocuklarımıza bağışlanacak olması iki yıl önce başlayan bu yolculuğu daha da anlamlı kılıyor. Böylesine anlamlı bir iyilik hareketinde beni yalnız bırakmayan Madame Tussauds İstanbul ailesine ve UNICEF’e tüm kalbimle teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.