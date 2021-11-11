Tuba Büyüküstün: Yönetmen-oyuncu arasındaki ilişki bir dansa dönüşüyor

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması’nda düzenlenen “Oyuncu Bakış Açısıyla Toplumsal Olayların Sinemaya Etkisi“ konulu söyleşiye katılan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, mesleği ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

“İyi giderse tango, kötü giderse meydan savaşı”

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişki hakkında konuştu. Yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkinin önemini anlatan güzel oyuncu, bu ilişkiyi bir dansa benzetti. Büyüküstün, konu hakkında şunları söyledi: “Bir senaryoyu okuduğunuz zaman iki kişi farklı şeyler görür ve farklı fikri olur. Senaryoyu okuduktan sonra yönetmenle konuştuğun zaman bazen çok ayrı yerlerde oluyorsun bazen de çok yakın durabiliyorsun. Oyuncu demek ona verilen duruma, tekse, duyguya inanmak demek. Dolayısıyla yönetmenle ayrıştığın yerler varsa karşınızdakini ikna etmeniz gerekiyor. Oyuncu ikna olmak zorunda, yönetmen de ikna olmak zorunda. Bu bir süre sonra dansa doğru dönüşüyor. Çok iyi giderse bir tango, doğru yönlendirilmezse güzel bir meydan savaşına dönüşüyor.”

“Analog bir insanım”

Dijitalin oyunculuğa etkileri hakkında konuşan güzel oyuncu, “Teknoloji özürlü bir insanım. Analog bir insanım. Bunu gurur duyarak söylemiyorum. Eskiden gurur duyardım ama geldiğimiz noktada dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu, bu konuda kendimi eğitmem gerektiğinin farkındayım. Pandemi sürecinde birazcık kenarından köşesinden içeri girdim. Kızların bir tanesi teknoloji ile müthiş ilgili diğeri benim gibi. ‘Neden kimse mektup yazmıyor?’ diye ağlayan bir kızım var.” şeklinde yanıt verdi

“İstanbul’da olmak bana acı veriyor”

Görselliğin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Büyüküstün, “Güzel sanatlar mezunuyum ve görsellik benim için çok önemli. Bu beni çok besliyor. Güzel yerlerde olmak benim için çok önemli. O yüzden son dönemde İstanbul’da olmak bana acı veriyor. Bütün boş vakitlerimde güzel şeyler görebileceğim yerlere gitmeye çalışıyorum. Sergiler, ressamlar… Bunun Türkiye’de çok eksik olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi sanat eğitimini almadılarsa kendilerine eğitim vermeleri gerektiğini düşünüyorum. O tablolarda müthiş mizansenler var, müthiş duygular var” dedi.

“Siz daha iyi biliyorsunuz”

Son olarak ‘Another Self’ dizisinde yer alan Tuba Büyüküstün, çekimlerin tamamlandığını söyledi. Murat Boz ile birlikte başrolünde yer aldığı dizi hakkında konuşan Büyüküstün, “Çekimler harika geçti. İstanbul’da başladık, Ayvalık’ta devam ettik, İstanbul’da bitirdik” dedi. Büyüküstün, Boz ile çıkan aşk haberleriyle ilgili ise şu açıklamayı yaptı: “Hakkımızda çok dedikodu çıktı. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz.”