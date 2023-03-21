UNICEF iyi niyet elçisi Tuba Büyüküstün, Fatmagül’ün Suçu Ne? ve 20 Dakika dizilerinde birlikte rol aldığı oyuncu Fırat Çelik‘le birlikte depremzede çocuklar için bir araya geliyor.

Kahramanmaraş ve 10 farklı ili etkileyen deprem felaketinin ardından birçok ünlü isim gibi Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik de harekete geçti. Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik’in ev sahipliğinde 3 Nisan 2023’te La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek yardım gecesinde gelirlerin tamamı UNICEF’e bağışlanacak. Geceye birçok Fransız sanatçı da katılarak destek olacak.

İlginizi çekebilir: