Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün 27 Ocak 2019 tarihinde günlüğüne şunları yazdı, “Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı… Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim.”

Ünlü oyuncu, o tarihte işletmeci Umut Evirgen ile birliktelik yaşıyordu.

39 yaşındaki Tuba Büyüküstün Umut Evirgen’le 3 yıllık ilişkisini de 2020 yılında bitirmişti.

Tuba Büyüküstün, 27 Ocak 2019 tarihinde günlüğüne şunları yazdı şunları yazdı;

“Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı… Avare dolanmayı böyle. Her sokağında sağa, sola bakınarak hiçbir şey yapmak zorunda olmadan… Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim sevgilim. Seninle vakit geçirmeyi, dikkatimizi dağıtacak hiçbir şey olmadan etrafımızda… Sokaklarında dolaşırken çıkartıyorum üzerimdekileri bir bir… Üşümekten kormadan… Aslında ne çok korkarım üşümekten bilirsin. Üst üste giyinirim kışın, kat kat… Ama bugün hafif yağmurlu soğuğunda, sokaklarında adım attıkça tek tek terk ediyorum katlarımı.”

Büyüküstün’ün, 2 yıl önceki ayrılığın ardından bu paylaşımı yapması “Eski aşka gönderme!” olarak yorumlandı.