Spotify’ın dünyanın dört bir yanından yükselen yetenekleri öne çıkarmak amacıyla başlattığı RADAR programı, Türkiye’deki ilk yılını geride bıraktı. Spotify, yeni çıkış yapan veya kariyerlerinin başındaki sanatçılara destek olmayı hedefleyen ve ikinci yılına giren RADAR Türkiye’nin ikinci sanatçı seçkisinde Baran Mengüç, Ceren Sagu, Lotusx, Rana Türkyılmaz ve Tuana yer aldı. Tuana ile samimi bir röportaj gerçekleştirdik.

Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Tuana kimdir?

Ben Tuana, müzisyenim. Kendimi tanıtmakla aram çok kötü, sanki başka biri yapmalıymış gibi hissediyorum. :)) Kısaca kendi söz müziğini yazan, 8 yaşında opera bale çocuk korosuyla müziğe başlamış, piyano ve gitar çalan bir müzisyenim.

“Bi kere öpse bükülür uzay” şarkın yayınlandı. Projenin oluşum hikâyesinden bahseder misin?

“Bi kere öpse bükülür uzay” şarkısının söz ve müziği bana ait. Hayatımda bir kere aşık oldum, tek aşkıma yazdığım ilk şarkı. Şarkıyı bir altyapı üzerine bestelemiştim. Tawana adında bir producer’la çalıştık. Mix/mastering’de Can Vs vardı. Duygusal yoğunluğu fazla ama teknik olarak bizi zorlamayan keyifli bir sound olarak tasarladık.

Şarkına tepkiler nasıl? Nasıl dönüşler alıyorsun?

Çok güzel dönüşler alıyorum. Bu şarkıyla birlikte yeni bir döneme geçiş yapıyorum aslında onun da sinyalini almış dinleyici. Sözleri daha da öne çıkaran yalın prodüksiyonlar, daha akustik ve daha rock bi sound üzerine gitmeye başladık. Tepkiler gerçekten çok güzel.

Spotify’ın RADAR sanatçısı olmak senin için ne ifade ediyor?

Böyle büyük ve önemli bir dijital platformun sizi bu şekilde fark etmesi ve yolculuğunuza resmi bir katkı vermesi inanılmaz bir his. Kesinlikle müthiş bir motivasyon kaynağı.

Peki sırada ne var? Bundan sonra ne olacak?

Sırada “Ruhumla Sevemezsem” adında belki de bu zamana kadar yazdığım en melankolik ve romantik şarkı var. Canım dinleyicim başka bir Tuana görecek ve bence çok da sevecek.

Stilini sen mi yapıyorsun?

Birkaç isimle çalışıyorum ama çalışırken dahi yüzde 90 kendim yürütüyorum. Tasarım okudum ben bu yüzden bu alana çok ilgiliyim. Layered bir tarzım var, trendleri kendi katmanlarımla yorumlamayı seviyorum.

Gardırobunun olmazsa olmazları neler?

Ben renkleri kolay biri sayılmam. O yüzden kesinlikle siyah parçalar… Bol pantolonlar ve mini etekler.

…KISA KISA…

⁠ ⁠En sevdiğin renk: Mavi

Mavi ⁠ ⁠En sevdiğin film: Memento

Memento ⁠ ⁠En sevdiğin yazar: Albert Camus

Albert Camus ⁠ En çok neye gülersin: Sevgilime

Sevgilime ⁠ ⁠En çok neye sinirlenirsin: Statünün, insanları aşağılama yetkisi verdiğini sanan insanlara.

Statünün, insanları aşağılama yetkisi verdiğini sanan insanlara. ⁠En çok kullandığın kelime: Nasılsın

Röportaj: Olcay Bağır