True Detective: Night Country dizisi oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. Ünlü dizinin 4. sezon bölümlerinde başrolü Jodie Foster üstlenecekken ekibe Christopher Eccleston ve Fiona Shaw dahil birçok oyuncu katıldı.

HBO’da yayınlanacak olan yeni sezon için yeni birkaç isim daha duyuruldu. İlk duyurulan Jodie Foster ve boksör/ oyuncu Kali Reis’e ek olarak dizide John Hawkes (Deadwood, Winter’s Bone), Christopher Eccleston (The Leftovers), Fiona Shaw (Killing Eve), Finn Bennett (Domina) ve Anna Lambe (Three Pines) gibi isimlerin de yer alacağı açıklandı.