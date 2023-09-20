Türkiye ekranlarında “Esrarengiz Canavar” adıyla yayında olan yapım “Troll”, Netflix‘ten resmi onayı aldı. IMDB’de 5.8/10 puan ortalamasına sahip fantastik macera filmi, devam macerası “Troll 2” ile seyirciyle buluşacak. 2022 yılında Netflix’te yayına giren film, bin senedir uyuyan bir yaratığın uyanıp etrafa dehşet saçmasını ele alıyordu. İlk filmiyle Netflix tarihinin en popüler ilk İngilizce dışı yapımı olan “Troll”, 100 milyondan fazla izlenme almıştı. 93 ülkede Netflix platformunda en çok izlenen 10 yapım listesine adını yazdıran “Troll”, devam filmi “Troll 2″de de Norveçli karanlık peri masalı hikayesini devam ettirecek ve ilk filmdeki Norveç imzasını koruyacak.



Variety’nin yayımladığı habere göre, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yönetmen koltuğunda Roar Uthaug olacak. 2024 yılı içerisinde çekimleri başlayacak olan devam filmi için sabırsızlığını dile getiren Uthaug ekliyor:

“Troll’u çekerek bütün hayatım boyunca kurduğum bir hayali gerçekleştirdim. Norveç yapımı filmimizin dünya genelinde gördüğü büyük ilgi inanılmazdı.”