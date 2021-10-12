2021 Triko Sezonu

Zamansız ve rahat şıklığın ön plana çıktığı bir sezon bizi bekliyor. Triko kazaklar, maksi hırkalar, vücudu saran triko elbiseler… Tavır sahibi triko parçalar farklı trendler ile yine vazgeçilmezimiz olacak.

Serin havaların kurtarıcısı triko pantolonlarla sezonu açmaya ne dersiniz? Modern kadın görünümünü güçlendiren bu yalın pantolonlar ile güçlü bir duruş sergilemek çok kolay.

Vücuda oturan yumuşacık triko etekleri aynı renk veya aynı desen trikolarla kombinleyebilirsiniz. Sonbahar klasiği ile yola devam edin!

Hiçbir zaman modası geçmiş olmayan triko kazaklar bir kez daha radarımızda, hem de desenlerin cezbedici etkisiyle.

Sezonun kıdemli üyesi hırkaları tamamlayıcı olarak kullansak da uzun süredir özgürlüğünü ilan edişini seyrediyoruz, zira tek başına da yeteri kadar ilgi çekici olabileceğini kanıtladı.

Hazırlayan Zekiye Karadağ