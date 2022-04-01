İlayda Yaslan

En günlük kombinlere bile stilize bir görünüm veren mücevherlerle kendi stilinizi yansıtmak oldukça zahmetsiz. Markalar ilkbahar ve yaz sezonu için podyumları mücevherlerle doldurdu. Küpeler, bilezikler, hatta vücut zincirleri ile kendinizi yaz havasına sokmak için çarpıcı mücevher trendlerine göz atın.

İşte 2022 yaz mücevher trendleri:

Cuff bileklikler

Bu sezon yazlık elbiselerinizin ve mayolarınız en yakın arkadaşı kalın ve ince formlarıyla Cuff bileklikler olacak.

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Vücut zincirleri

Bu yaz vücut zincirlerini crop üstleriniz ve bikinileriniz ile birleştirerek stilinizin enerjisini yükseltin.

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Gümüş ışıltısı

Bu sezon altın rengi, yerini gümüşe bırakıyor. Altın rengine göre daha yumuşak olan gümüş tonu kombinlerinize kolaylıkla uyum sağlayabilir.

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Zincir formu

Tasarımcılar 2022 yaz sezonu için yaptığı tasarımlarda zincir formunu öne çıkartıyor. Zincir formu, sadece kolye ve bileziklerde değil; başta çantalarda, kıyafetlerde ve ayakkabılarda olmak üzere bu sezon her yerde.

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Göz kamaştıran choker’lar

Bir süredir hayatımızla olan Choker kolyeler bu sezon en parlak haliyle geri dönüyor.

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Doğaya dönüş

Bu yaz, doğadan alınmış taşlarla şehir hayatında bile sükûnetinizi koruyun.