Trend alarmı: Desenli sweatshirtler

Rahatlığıyla her zaman dolabımızda bulunması gereken parçalardan birisi olan sweatshirtler, Sonbahar/Kış sezonunun en sevilen ve vazgeçilmez parçalarından birisi. Sweatshirtler, her sezon olduğu gibi bu sezon da çok moda. 2021-2022 Sonbahar/Kış sezonu sweatshirt modellerinde, renkli, büyük desenler ve yazılar ön plana çıkıyor. Sweatshirlerde en çok kullanılan desenlerden biri ise çiçek deseni.

Sezonun öne çıkan, en trend sweatshirt modellerini sizin için derledik. Siz de beğendiğiniz modelleri alışveriş listenize ekleyebilirsiniz.

Bershka baskılı kapüşonlu sweatshirt 299,95 TL





Bershka baskılı kapüşonlu sweatshirt 299,95 TL





Pull & Bear grafik baskılı kapüşonlu sweatshirt 299,95 TL





Bershka baskılı kapüşonlu sweatshirt 299,95 TL





Bershka bisiklet yaka desenli sweatshirt 299,95 TL





Pull & Bear sloganlı oversize kapüşonlu sweatshirt 299,95 TL





Bershka desenli sweatshirt 269,95 TL





Pull & Bear sırtı baskılı sweatshirt 269,95 TL





Bershka baskılı kapüşonlu sweatshirt 299,95 TL





Bershka baskılı kapüşonlu sweatshirt 299,95 TL