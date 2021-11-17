Travis Scott krizi büyümeye devam ediyor!

Amerikan menşeli popüler bir derginin Astroworld Festival trajedisinden sonra kapağında Kylie Jenner ve Travis Scott’ın yer aldığı bir sonraki sayısını geri çekmek için uğraştığı söyleniyor. Editörlerin umutsuzca dergiyi ‘mağaza raflarına çıkmadan önce’ geri toplamaya çalıştıkları söyleniyor. Dergi çalışanları “Travis ve Kylie’nin planlanmış kapağını web sitelerinden çıkarttı, ancak derginin hali hazırda basılmış halini ise teslimat kamyonlarını durdurarak engellemeye çalışıyorlar” açıklamarında bulundu.

Açıkalama da “Astroworld’de olanların ardından, röportaj ve kapak başlığı en azından söylemek gerekirse uygunsuz görünüyor” söylendi. 5 Kasımda derginin Aralık ayı için yapılan röportaj ve kapak çekimi ile ilgi son karar merak konusu.

Astroworld Festivalinde hayatını kaybedenler anısına.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Astroworld Festivalinde 10 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı. Travis Scott ise faciadan sorumlu tutlan isim olmuştu. Teksas polisi soruşturmanın devam ettiğini söylerken, Travis Scott’ın Nike ile anlaşmalarının iptal edildiği ve Dior’un ise endişeli olduğu söyleniyor. Facia ile biten festivalin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.