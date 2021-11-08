Travis Scott konserinde büyük izdiham

50.000 biletin tamamen satıldığı Astroworld etkinliği sırasında Travis Scott’ı izlemeyen gelen kalabalık arasında yaşanan izdiham sonrası yerel polis 300’den fazla yaralı ve en az 8 kişinin öldüğünü bildirdi. Olay anında panik halinde konser alanının ön tarafına doğru sıkıştırıldığını belirten yaralıların tedavisi devam ediyor. Kaosun yaşandığı gece hakkında “Konser alanında bir kişinin insanlara uyuşturucu enjekte ettiğine dair ihbarlar geliyor. Dolayısıyla soruşturma başlatılıyor” yerel polis tarafından açıklandı. Yaşanan olayın ertesi günü o gün orada olanlar tarafından paylaşılan videolar ise içler acısı.

Ünlü rapçi Travis Scott yaşanan olayların hakkında sosyal medya hesabından 90 saniyelik bir video paylaşarak “Olayların bu raddeye geleceğini hayal edemezdim. Tamamen yıkıldım. Dualarım yaşananlardan etkilenenlerin ailelerine gidiyor” açıklamasında bulundu.