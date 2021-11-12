Travis Scott “facia”nın ardından ilk kez görüntülendi

Sırtında Hermes battaniyesi ve elinde telefonuyla görüntülenen Travis Scott’un evine güçlü avukatlardan olan Neal Manne’nin girdiği görülüyor.





En güncel haliyle hakkında 68 dava açılan Scott, davanın aleyhine sonuçlanması durumunda milyar dolarlar kaybedeceği öne sürülüyor. Sonunu getirebileceği dahi ön görülen olayın gelişmeleri merak konusu.

Ünlü ismin 5 Kasım’da gerçekleştirdiği konser ciddi bir faciayla sonuçlanmıştı. Amerika’nın Houston şehrinde gerçekleşen konserde meydana gelen izdihamda 8 kişi hayatını kaybederken yaralıların sayısı da oldukça fazlaydı.