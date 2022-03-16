Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir kaza geçirdiğini ve vücudunda hala izlerini taşıdığını sevenleriyle paylaştı. Başarılı oyuncu bu açıklamasıyla sevenlerini endişelendirmişti.

Geçtiğimiz gün Arnavutköy’ de balıkçıdan çıkarken objektiflere yakalanan Yeşilçay, kaza sonrası hali ile görenleri şaşırttı. Yeşilçay, “Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen.” ifadelerini kullandı.