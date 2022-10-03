Oyunculuğa ilk adımı nasıl attın?

Oyunculuk serüvenim menajerim Rezzan Çankır’ın beni Instagram’da fark etmesiyle başladı. ‘Keşfet’ine düşmüşüm, beni ofisine çağırdı ve o gün bugündür beraberiz.

Başarılı bir yükseliş grafiği çizen Tozluyaka ile kendini ve yeteneğini kanıtlıyor olabilme imkanı sana neler hissettiriyor?

Tozluyaka’nın bir parçası olmak bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Çok güzel bir iş ve içinde olmaktan da mutluyum. Yönetmenimiz Semih Bağcı’yı unutmamak gerekir. Her sahnede rahatlıkla konuşup sabırla, istediğimiz olana kadar çalışmamıza katkısı çok büyük.

Geniş bir fan kitlesine sahipsiniz. Bu durum sana neler hissettiriyor? Eleştirilerle aran nasıl?

Sevilmek insana kendini iyi hissettirir tabii ki. İyi, kötü tüm eleştirileri dikkate almaya çalışıyorum; tabii gerçekçi olanları.

Canlandırdığınız karakterlerin samimi olmasının başarınızda payı büyük. Lise yıllarında sen de dizidekine benzer olaylar yaşamış mıydın?

Ben de lisenin ilk senesinde Zeyno’dan pek farklı değildim aslına bakarsanız. Ali-Arap-Zeyno-Vefa dörtlüsünün arkadaşlığı benimkine çok benziyor.

Lise yıllarından bahsetmişken, nasıl bir çocukluk geçirdin?

Daha iyi bir çocukluk geçiremezdim. Geri dönüp baktığımda aileme, bana her anlamda mutlulukla hatırladığım birçok anı yaşattığı için binlerce kez teşekkür ederim.

Peki canlandırdığın rol dışında başka bir karakteri canlandıracak olsan kimi tercih ederdin?

Arap.

Aslında yaptığınız iş tam olarak ekip işi. Uyumuzun sırrı sence ne?

Bu uyumu yakalamakta hiç zorlanmadık. Sete çıkmadan önce birlikte vakit geçirmeye özen gösterdik. Zaten hepimizin kimyası tutuyormuş, bunca zamandır neden hayatımda değillerdi diye sorguluyorum şu anda.

Set dışında kalan vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun?

Set dışında kalan vakitlerimde kedi ve köpeğimle vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü sette olduğum zamanlarda evde yalnız kaldıkları için onlara da vakit ayırmam gerekiyor. Daha çok sakin bir düzenim var sanırım.

Röportaj Salih Devrim