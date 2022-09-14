‘Tozluyaka’ dizisiyle adından adından söz ettiren Durukan Çelikkaya, rol arkadaşlarıyla birlikte ALL dergisinin Eylül 2022 sayısında yer aldı. Beş yaşından beri oyunculuk yaptığını söyleyen genç oyuncu, dizi ve karakteri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dizideki lise ortamının kendi lise zamanlarındaki samimiyeti hatırlattığını Durukan Çelikkaya, Tozluyaka’da yer almasının kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyleyerek “Tozluyaka gerçekten bir okul gibi oldu bana; her gün bir şeyler öğretmeye devam ediyor. Böyle bir projenin içinde olmaktan özellikle de Semih Hoca ile çalışmaktan çok mutluyum. Vefa benim için çok farklı bir deneyim, sıra dışı bir karakter. İlk defa ölen birine hayat verdim ve bu duyguları geçirmemde hem Semih Hoca hem de ekipteki deneyimli oyuncuların çok fazla yardım ve desteğini aldım. Vefa’yı tanıdığımda samimiyeti ve saflığı bana çok sempatik gelmişti, seyircinin de bunu hissedebilmiş olması beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Dizide canlandırdığı ‘Vefa’ karakterine önerilerde de bulunan Çelikkaya, “Biraz daha rahat olmasını söylerdim. Çok anksiyetesi var, fazla düşünüyor. Ayrıca alıngan biraz. Bazen bazı şeylere aldırış etmeden yaşamak gerekiyor sonuçta” dedi. Yetenekli oyuncu, “Tozluyaka dizisinde başka bir karakteri canlandıracak olsan bunun kim olmasını isterdin?’ sorusunu ise “Arap. Çok eğlenceli. Neyse o, yaşadığı ve hissettiği şeyi filtrelemeden ortaya döküyor. Bartu’yu bazen kıskanıyorum biraz” şeklinde cevapladı.

Salih Devrim’in ‘Tozluyaka’ oyuncularıyla yaptığı röportajın tamamını Eylül 2022 sayımızdan okuyabilirsiniz…

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