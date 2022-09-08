Son dönemde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Çağla Şimşek, ‘Tozluyaka’ ekibiyle birlikte ALL dergisinin Eylül 2022 sayısında yer aldı. Hayatının setlerde geçtiğini söyleyen Şimşek, dizideki karakteri ve çocukluk yıllarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Lise yıllarında ‘Hazal’ karakteri ile benzer olaylar yaşadığını söyleyen genç oyuncu, “Çok büyük olaylar yaşamasam da gençler arasında birbirine özenme, ufak da olsa ailenin maddi durumuna göre arkadaş belirleme, okuldan sonra kendi semtine döndüğünde gelen o sıcaklık ve dostluğu ben de hayatımın bazı dönemlerinde yaşadım. Arkadaşlarımla her okul çıkışı plan yapıp ailemiz çağırana kadar kafelerde gülüp eğlenerek ettiğimiz sohbetlerimiz… Senaryonun en çok bu kısımları benim lise yıllarımı hatırlatıyor” dedi.

Çocukluk dönemi hakkında konuşan Şimşek, “Çocukluk anılarıma baktığımda hep setleri anımsıyorum. Ben setlerde büyüdüm. Bunun yanında çok da güzel bir çocukluk geçirdim. Eğlendiğim, mutlu olduğum işi yaparken büyümüşüm.” ifadelerini kullandı.

Dizide canlandırdığı ‘Hazal’ karakterine önerilerde bulunan Çağla Şimşek “Hazal, benim gözümde eğlenmesini bilen, korkusuz, güçlü ve çok zeki bir kız ama keşke bu zekiliğini kötülük yapmaya kullanmak yerine dostlarına yardımcı olmak için kullansa… Çok daha mutlu olurdu. Ona önerim: “Kendi kendine yetersin, maddiyat senin karakterini etkilemez. Sen zaten çok güçlüsün ve başkasına ihtiyacın yok. İyi insan olmak seni asla zayıf biri yapmaz. Umarım bir gün iyileşir ve kendini tanırsın” dedi.

Salih Devrim’in ‘Tozluyaka’ oyuncularıyla yaptığı röportajın tamamını Eylül 2022 sayımızdan okuyabilirsiniz…