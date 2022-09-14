Televizyonun genç ve sevilen yüzü Ahmet Haktan Zavlak, ‘Tozluyaka’ ekibiyle birlikte ALL dergisinin Eylül 2022 sayısında yer aldı. Çocukluğundan ve şimdilerde yaşadığı hayattan büyük bir keyifle bahseden oyuncu, kariyer yolculuğu ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Yıldızı parlayan Ahmet Haktan Zavlak, oyunculuk serüvenine nasıl başladığını “Hani komşunun çocuğu benzetmeleri vardır ya. Tam olarak öyle başladım. Annem ben lisedeyken ‘Komşu çocuğu ajansa yazılmış, sen de git harçlığını çıkar’ diye beni bir ajansa yazdırdı. Reklamlar, kataloglar derken, ilk dizi teklifi geldi. Sonrasında da oyunculuğu meslek olarak yapmak istediğimden emin oldum. Böylesine güzel bir proje içerisinde kendimi kanıtlıyor olabilmek ise apayrı güzel hissettiriyor. Tohum ektiğin saksı meyve vermiş gibi” ifadeleriyle anlatıyor.

Tozluyaka sayesinde lise yıllarını irdelediğimiz Zavlak, “Zapt edilemez derecede yaramaz bir çocukluğum oldu” diyor ve “Yazlıkta büyüdüm. Filmlere konu olabilecek anılar yaşadım çocukluk arkadaşlarımla. Mahalle hikayesinin verdiği dostluk ile bir ekmeği paylaşan, üzgün olduğunda dertleşecek, enerjisini yükseltmek için bütün çılgınlıkları yapacak harika arkadaşlarım oldu hep” sözleriyle eğlenceli bir çocukluk dönemi geçirdiğinden bahsediyor.

21 yaşındaki genç oyuncu, yoğun temposundan kendine ayırdığı vakti anlatırken “Film izliyorum, ailemle ve arkadaşımla vakit geçiriyorum. Kendimi her alanda geliştirmeye çalışıyorum. Müziği çok seviyorum. Yeni enstrümanlar öğrenmeye çalışıyorum. Oldukça hareketli geçiyor günlerim” sözlerini kullanıyor.

Salih Devrim’in ‘Tozluyaka’ oyuncularıyla yaptığı röportajın tamamını Eylül 2022 sayımızdan okuyabilirsiniz…

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