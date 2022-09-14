Yer aldığı son proje ile yıldızı parlayan ve genç kızların sevgisini kazanan Özgür Daniel Foster, ‘Tozluyaka’ ekibiyle birlikte ALL dergisinin Eylül 2022 sayısında yer aldı. Yakışıklı oyuncu, çocukluktan başladığı oyunculuk kariyeri, büyüdüğü mahalle ortamı ve spora olan ilgilisi hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Daha ilkokuldayken başlayan oyunculuk macerasından buralara kadar gelen Özgür Daniel Foster, önceden yer aldığı projelerde küçük roller üstlendiği için kendini gösteremediğini fakat şimdilerde yıldızının Tozluyaka ile parladığını “Aslında daha ilkokuldayken Akyaka’da yapılan bir reklam çekiminde, dondurma reklamındaki birkaç saniyelik görüntü için bütün günü plajda geçirerek başladı maceram. Sonrasında kafama koydum oyuncu olmayı. İstanbul’da üniversiteyi kazandım. Ardından oyunculuk eğitimi ve küçük roller geldi. İlk kez Tozluyaka’da kendimi gösterme imkanı buldum ve çok mutluyum” sözleriyle anlattı.

Oynadığı dizideki atmosferin, kendi doğup büyüdüğü yer ile benzerlik taşıdığını söyleyen Foster, “Senaryoda geçen olaylardan hiçbirini bire bir yaşadım diyemem ama küçük bir yerde yetiştiğim için en çok Tozluyaka’daki mahalle ortamı ve dostluklar bana tanıdık geliyor.” sözlerini kullandı.

Küçük yaştan beri spora devam eden yakışıklı oyuncu, genç yaşlardan itibaren çeşitli sektörlerde çalıştığına dair de samimi açıklamalarda bulundu:

“Marmaris’te doğup büyüdüğüm için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Dört duvar arasına sıkışıp kalmamış ve mahalle hayatının bir parçası olduğum, doğayla ve denizle bütünleşerek özgür büyüyebildiğim bir çocukluk yaşadım. Küçük yaşta spora başlamak, kamplara ve yarışlara katılmak özgüvenime çok büyük katkıda bulundu. Bir de her yaz tatilinde çalıştım; beach club’da şezlong da düzenledim, kasa kasa meşrubat da taşıdım, yelken eğitimi de verdim, gıda firmasında dağıtım da yaptım.”

Salih Devrim’in ‘Tozluyaka’ oyuncularıyla yaptığı röportajın tamamını Eylül 2022 sayımızdan okuyabilirsiniz…