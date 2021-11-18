Tom Holland Zendaya ile arabada öpüşürken yayınlanan fotoğraflar hakkında konuştu

Örümcek-Adam rolüyle ünlenen oyuncu Tom Holland, bir dergiye verdiği röportajda özel hayatı hakkında konuştu. Holland verdiği röportajda şunları söyledi: “Ünlü olmanın dezavantajlarından birisi özel hayatın artık aslında senin kontrolünde olmaması ve birbirini çok seven iki kişi arasında olduğunu düşündüğün bir anın aslında artık tüm dünyayla paylaşılan bir an olması.” Özel hayatını gizli tutmak istediğini söyleyen Holland, “Her zaman özel hayatımı gizli tutmak için kararlı birisi oldum çünkü hayatımın çoğunu dünyayla bir şekilde paylaşıyorum.”

Ünlü çift Tom Holland ve Zendaya’nın ilişkisi arabada öpüşürken çekilen fotoğraflarla ortaya çıkmıştı. Bu konu hakkında konuşan Holland, “Özel hayatımız çalınmış gibi hissettik. Hazır olmadığımızı düşündüğüm için değil, sadece istemediğimiz bir şeydi” dedi.

İşte Tom Holland ve Zendaya’nın ilişkisini ortaya çıkaran o fotoğraf: