Son olarak 17 Aralık‘ta vizyona girecek ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok‘ (Spider-Man: No Way Home) filmiyle sevenleriyle buluşacak olan başarılı oyuncu Tom Holland, yeni projesini açıkladı. Holland, yeni filminde Amerikalı efsane dansçı Fred Astaire‘yi canlandıracak.





Sony‘nin yapımcısı olduğu biyografi türündeki film, Fred Astaire’in 70 yıllık kariyerine odaklanacak. Tom Holland yeni filmiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ben Fred Astaire’i canlandıracağım. Senaryo bir hafta önce tamamlandı, ben henüz okumadım bana daha ulaşmadı.”